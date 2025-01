Athletico-PR oficializa a contratação do zagueiro Léo, ex-Vasco e São Paulo

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR anunciou oficialmente nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Léo, ex-Vasco e São Paulo. O clube paranaense utilizou um vídeo nas redes sociais para a chegada do jogador. "Bem-vindo ao Furacão, Léo!"

O Athletico-PR pagou US$ 2 milhões (cerca de R$ 12,3 milhões) pelo atleta, que chegou ao Vasco no início de 2023, contratado junto ao São Paulo por US$ 3 milhões (R$ 16 milhões na época). Léo ganhou credibilidade no elenco vascaíno, logo se tornou capitão do time e foi um dos destaques na luta do time contra o rebaixamento, mas na temporada passada não conseguiu manter o nível das atuações.

Léo assinou contrato até o fim de 2028. Ele é o quarto reforço do Athletico-PR para a disputa da Série B. O atacante Luiz Fernando, o volante Raúl e o lateral-direito Heyen Palacios foram os outros contratados.