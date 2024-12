Tatum brilha e faz primeiro 'triple-double' com mais de 40 pontos nos Celtics desde Larry Bird

Tatum fez ainda seu sexto "double-double" consecutivo e o 14º nesta temporada da NBA. "Joe (Mazzulla) me desafia todas as noites, apenas para motivar meus companheiros e descobrir maneiras de dominar toda a quadra. Obviamente, nesta noite, marquei muitos pontos e peguei rebotes. Em determinadas noites, parece diferente", disse o astro.

O jogo estava empatado em 42 pontos no meio do segundo quarto, antes de o Boston Celtics se tornar mais agressivo em quadra. No intervalo, a vantagem era de 61 a 54, e a equipe de Boston deslanchou no segundo tempo.

Kristaps Porzingis marcou 22 pontos e Jaylen Brown acrescentou 19 para ajudar os Celtics a se recuperar de uma derrota de 117 a 108 para o mesmo Chicago Bulls, em Boston, na quinta-feira.

Em Minneapolis, Stephen Curry marcou 11 pontos seguidos no quarto período, de um total de 31, e liderou a vitória do Golden State Warriors por 113 a 103 sobre o Minnesota Timberwolves. Trayce Jackson-Davis contribuiu com 15 pontos e nove rebotes, enquanto Brandin Podziemski fez 12 pontos.

Curry acertou três cestas de 3 pontos e dois lances livres em um intervalo de 90 segundos que ajudou o Warriors a ampliar a vantagem depois de desperdiçar uma gordura de 21 pontos no primeiro tempo.

Do lado de Minnesota, Anthony Edwards e Donte DiVincenzo anotaram 19 pontos cada um. Rudy Gobert marcou 18 pontos e pegou 12 rebotes. Os Timberwolves começaram bem e, no terceiro quarto, chegaram a virar o placar duas vezes, anotando 38 pontos na parcial, mas não conseguiram manter o ritmo no final.