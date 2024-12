'Dunga foi condenado pela imprensa, mas não é essa pessoa sisuda', diz diretor de série

Dunga foi o melhor jogador da final da Copa de 1994, contra a Itália, e ergueu a taça como capitão da seleção brasileira com um sorriso no rosto, imagem que está gravada na história do futebol. É comum, contudo, que as pessoas lembrem do ex-volante como uma pessoa mal-humorada, muito em razão da memória mais recente do embate entre ele e parte da imprensa durante a Copa do Mundo de 2010, quando era treinador da seleção.

Desmistificar essa visão que se tem a respeito do capitão do tetra é um dos objetivos da minissérie documental "Brasil vs Dunga - Futebol em Pé de Guerra", dirigida por Fernando Acquarone, que estreia às 20 horas desta quinta-feira, no SporTV. A produção mostra, em três episódios, a redenção do ex-jogador, que teve de lidar com críticas públicas desde a Copa de 1990, na qual foi apontado como o rosto do fracasso brasileiro pela mídia e torcedores.

"Dunga é um cara que sempre apanhou, desde criança foi desacreditado. Como jogador foi condenado pela imprensa. Isso nunca vai sair. O rancor é difícil de sumir da noite para o dia", diz Acquarone ao Estadão. "A gente tem essa imagem dele, de ser uma pessoa bronca, sisuda. Mas ele foi super aberto. Acho que ninguém tinha perguntado antes. Essa relação com a imprensa para ele foi muito difícil. A gente explora isso no nome da série. Isso já dá o clima da batalha que o Dunga travou tanto com torcedores quanto com a imprensa", afirma.