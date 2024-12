Flaco López lamenta 'tropeço' contra Botafogo e diz: 'ainda temos muitas chances'

"Agora é lutar até o último jogo". Esse é o pensamento que norteia o elenco palmeirense após o treino desta terça-feira (3), que encerrou a preparação da equipe para o confronto diante do Cruzeiro. A partida no Mineirão está marcada para esta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

"A gente teve um tropeço no último jogo [contra o Botafogo], infelizmente. Queríamos continuar líder, mas acontece. Agora é lutar até o último jogo. Temos muitas chances ainda de ser campeão e acreditamos até o último momento. Vamos disputar esses jogos da melhor maneira, com muita motivação e muita fé. Temos uma viagem agora contra o Cruzeiro e, se Deus quiser, vamos voltar com mais três pontos para continuar com o sonho", afirmou o atacante.

Com 70 pontos, três pontos a menos que o Botafogo, o Palmeiras não depende apenas de si para ser campeão. O time precisa somar pontos contra Cruzeiro e Fluminense e torcer por um tropeço dos cariocas contra Internacional e São Paulo.