Cantor Ed Sheeran pede desculpas ao técnico do United por interromper entrevista

O cantor britânico Ed Sheeran pediu desculpas ao português Ruben Amorim depois de interromper o novo treinador do Manchester United durante uma entrevista ao vivo na televisão. Amorim foi interrompido após o empate do United com o Ipswich, por 1 a 1, em rodada do Campeonato Inglês.

"Peço desculpas se ofendi Amorim ontem. Na verdade, não percebi que estava sendo entrevistado na hora, só estava passando para dizer 'olá' e me despedir de Jamie", escreveu Sheeran, em seu perfil no Instagram.

Amorim estava conversando com o canal Sky Sports após o empate quando Sheeran se aproximou para abraçar o comentarista Jamie Redknapp. A entrevista parou antes de Redknapp dizer a Sheeran para "venha dizer oi em um minuto".

Sheeran é famoso torcedor do Ipswich e possui uma participação minoritária no clube. Ele foi fotografado comemorando após o gol de empate de Omari Hutchinson no Portman Road Stadium. Redknapp postou fotos em sua conta do Instagram de Sheeran no estúdio Sky com os analistas Roy Keane e Izzy Christiansen, além da apresentadora Kelly Cates.

Foi o primeiro jogo de Amorim desde que assumiu o comando do United. Marcus Rashford colocou os visitantes na frente a apenas dois minutos do fim. Mas o gol de Hutchinson decretou a igualdade.