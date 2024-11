Corinthians encara o Cruzeiro para dar fim ao risco de Z-4 e sonhar com Libertadores

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira (20) para enfrentar o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. A partida ocorre em horário pouco habitual para jogos no meio de semana, às 11h, em confronto que abre a 34ª rodada do campeonato. O time do Parque São Jorge busca uma vitória diante da torcida para enterrar o risco de rebaixamento e sonhar de vez com uma vaga na Copa Libertadores.

Em arrancada surpreendente, o Corinthians emplacou quatro vitórias consecutivas e conseguiu afastar o fantasma do rebaixamento. Depois de frequentar o Z4 durante boa parte do Brasileirão, o time alvinegro ocupa atualmente a 11ª posição, com 41 pontos. Se vencer nesta quarta, fica a apenas um empate de alcançar os 45, número "mágico" para escapar do descenso.

O resultado positivo em Itaquera também pode colocar a equipe alvinegra entre as favoritas na luta por uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro, adversário nesta rodada, abre o G7, com 47 pontos. O triunfo em casa deixa os corintianos a apenas uma vitória de alcançar o time mineiro na tabela de classificação. Para isso, os paulistas também precisam torcer por tropeços de Bahia, Vasco e Atlético-MG.