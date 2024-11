Corinthians acelera recuperações, mas pode usar zagueiro da base diante do Cruzeiro

A pausa da Data Fifa é a esperança do técnico Ramón Díaz em recuperar Cacá ou André Ramalho até o jogo com o Cruzeiro, dia 20, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube vai utilizar o período sem jogos no Brasileirão para tentar deixar ao menos um dos defensores machucados em condições de formar dupla com Gustavo Henrique. O jovem Renato está de sobreaviso.

Com Félix Torres na seleção equatoriana, com jogo das Eliminatórias sul-americanas na noite do dia 19, ficou totalmente impossibilitada uma escalação do jogador na manhã do dia seguinte. Desta maneira, se intensificou a corrida contra o tempo para tira um dos entregues ao departamento médico.

Cacá está fora há mais tempo. Ele se contundiu em um forte choque na visita ao Cuiabá, com um problema no tórax e no quadril. Ocorre que o diagnóstico inicial previu 30 dias de ausência, ou seja, a volta deve acontecer somente no fim do mês.