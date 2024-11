Atlético-GO e Red Bull Bragantino fazem duelo direto contra o rebaixamento no Brasileirão

O Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, será palco de um verdadeiro duelo de desesperados neste sábado, quando a partir das 19h, Atlético-GO e Red Bull Bragantino se enfrentam em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um duelo direto contra o rebaixamento à Série B.

Na lanterna do Brasileirão, o time goiano tem 25 pontos e está apenas três atrás do Cuiabá, com o mesmo número de vitórias do adversário. Assim, caso vença em casa e o adversário seja derrotado na rodada, o Atlético deixa a lanterna, mas continua cotado para cair.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino ocupa a 16ª colocação com 35 pontos, apenas um de vantagem para o Athletico-PR, primeiro time na zona de rebaixamento. Por isso, uma vitória é essencial para o time paulista, principalmente após empatar em casa (0 a 0) com o Cuiabá, na última rodada.

Mesmo virtualmente rebaixado à Série B de 2025, o Atlético-GO ainda tenta diminuir o prejuízo da temporada. Vindo de uma importante vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG na última rodada, o time goiano quer novamente aproveitar o fator casa para tentar ainda sonhar com uma possível fuga do descenso.

Para isso, entretanto, o técnico interino Anderson Gomes tem algumas dúvidas para escalar o time titular. O meio-campista Jorginho segue se recuperando de lesão, enquanto Bruno Tubarão, Rhaldney e Shaylon estão pendurados.

A boa notícia é que o zagueiro Adriano Martins retorna de suspensão e vira opção para o setor defensivo. A tendência é de que o time tenha a mesma base da última rodada, com a possível entrada de Rhaldney no meio e de Lacava no ataque.

Também em situação delicada na tabela de classificação, o Red Bull Bragantino busca espantar a má fase e, enfim, voltar a vencer. Vindo de uma sequência de oito jogos sem triunfar, o Bragantino precisa reencontrar o caminho das vitórias para evitar uma possível queda à Série B.

O Red Bull não poderá contar com o volante Matheus Fernandes, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Jadsom e Henry Mosquera cumpriram suspensão e voltam à relação do técnico Fernando Seabra. O departamento médico ainda conta com o lateral-direito Nathan Mendes, o meia Eric Ramires e o atacante Thiago Borbas, que seguem fora de combate.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X RED BULL BRAGANTINO

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Alix Vinícius e Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas (Rhaldney) e Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Derek e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (Interino).

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Eduardo Santos e Juninho Capixaba; Raul, Lucas Evangelista, Vitinho, Lincoln e Jhon Jhon; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (FIFA - RS).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).