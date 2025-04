Palmeiras terá Paulinho no banco, e Corinthians conta com volta de Memphis; veja escalações do Derby

Palmeiras e Corinthians estão escalados para o clássico deste sábado, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No Verdão, o técnico Abel Ferreira promoveu a entrada de Felipe Anderson entre os titulares e terá Paulinho no banco de reservas. Já o Timão contará com o retorno de Memphis Depay, recuperado de lesão.

A única mudança no Palmeiras com relação ao time que iniciou contra o Cerro Porteño, na última quarta-feira, foi a entrada de Felipe Anderson no lugar de Raphael Veiga. O meia sofreu uma luxação no ombro esquerdo e está fora do Derby.

As principais novidades do Palmeiras, porém, figuram no banco de reservas. O atacante Paulinho foi relacionado pela primeira vez após se recuperar de fratura na tíbia da perna direita. O lateral Marcos Rocha, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, também fica à disposição.