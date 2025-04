Patrocinadora do Flamengo vê erro do Governo em suspensão e prepara liminar

Patrocinadora máster do Flamengo, a casa de apostas "Pixbet" entende que a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda errou ao suspendê-la e prepara uma liminar contra o Governo.

O que aconteceu

A Secretaria determinou a punição à Pixbet por falta de documentações. A empresa tem como um de seus "braços" a "Flabet", que no jogo do Flamengo na última quarta-feira, contra o Central Córdoba (ARG), pela Libertadores, passou a exibir sua logomarca no espaço principal da camisa rubro-negra.

A decisão tem caráter provisório, com prazo de até 90 dias para empresa se regularizar. Assinada pelo secretário Régis Anderson Dudena, a portaria SPA/MF Nº 787 do Diário Oficial da União diz: "suspende autorização, em caráter provisório, para exploração comercial da modalidade lotérica de aposta de quota fixa, no território nacional, das pessoas jurídicas que menciona".