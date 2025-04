Presidente da Fifa vibra com participação em homenagem a Pepe, ídolo do Santos, no Museu Pelé

Gianni Infantino, presidente da Fifa, participou de forma virtual de uma homenagem a Pepe, ídolo do Santos, no Museu Pelé, em Santos (SP), na última sexta-feira. O cartola suíço-italiano elogiou o ex-atleta e se mostrou muito contente pelo convite.

"Eu estou felicíssimo em participar das comemorações dos 90 anos do incrível José Macia, carinhosamente conhecido como Pepe. É muito digno que ele esteja sendo homenageado no Museu Pelé", escreveu Gianni Infantino, em suas redes sociais.

O evento em questão foi uma cerimônia privada de lançamento da exposição "Pepe - Futebol, Vida e Glória". Gianni Infantino foi convidado e pôde partipar de maneira virtual. A obra lançada valoriza os 90 anos do ex-jogador do Santos e do Brasil, bicampeão da Copa do Mundo, do Mundial de Clubes e da Libertadores da América.