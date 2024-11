Lukaku volta à seleção da Bélgica para jogos com Itália e Israel na Liga das Nações

Aos poucos, o técnico Domenico Tedescu vai entrando em clima de paz com suas principais estrelas na seleção da Bélgica. Nesta sexta-feira, o treinador anunciou a convocação do elogiado atacante Romelu Lukaku para jogos contra Itália e Israel pela Liga das Nações. Courtois, que abandonou a esquadra nacional por perder a faixa de capitão, e De Bruyne também poderiam ser chamados, mas estão machucados.

As estrelas da Bélgica não vinham sendo chamadas por diversas razões, como desentendimento com o técnico ou por condição física, no caso de Lukaku. Fora das quatro rodadas iniciais da Liga das Nações, o atacante voltou à forma atuando em alto estilo no Napoli e tentará ajudar na improvável classificação às quartas de final.

Tedescu garantiu que não precisou convencer o centroavante do Napoli a retornar à seleção e fez muitos elogios a seu camisa 9 na coletiva após anunciar os convocados para o enceramento da fase de grupos.

"Eu nunca precisei convencer Romelu a voltar a jogar pela seleção nacional. Lukaku é obviamente muito importante. Ele é um dos melhores atacantes do mundo, as estatísticas provam isso", disse. "Ele é muito importante fora de campo também. Ele mostra aos jogadores mais jovens o caminho certo."

O comandante belga garantiu, ainda, que se dá bem com o jogador. "Só sei que tenho uma relação boa e próxima com Romelu. Acho que é importante o que isso me diz. É a melhor forma de construir um relacionamento", afirmou, descartando problemas de convivência.

Com apenas 4 pontos, diante de 10 de Itália e 9 da França, a Holanda necessita ganhar seus dois jogos e ainda torcer para que os franceses superem os italianos para avançar nos critérios de desempate. Outra opção seria a França perder os dois jogos, aliado a 100% de aproveitamento belga.