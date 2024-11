Goleador do Santos, Guilherme valoriza trabalho e cita ansiedade por acesso: 'Estamos próximos'

O Santos está preparado para o jogo contra o Vila Nova, marcado para as 16h30 deste sábado, na Vila Belmiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o time pode garantir o acesso à elite do futebol nacional no domingo caso o Ceará tropece na rodada. A equipe vem de duas vitórias seguidas - contra Ceará e Ituano, respectivamente - e conta com a boa fase de Guilherme para conquistar essa ascensão.

O atacante, contratado junto ao Grêmio no fim de 2023, é artilheiro e líder em assistências do Santos nesta temporada, com 12 gols e dez passes para gol. Ele celebrou suas marcas pessoais, mas ressaltou a importância do trabalho coletivo da equipe, comandada por Fábio Carille.

"Trabalhamos para isso. Estou tendo uma boa temporada, ajudando desde o início com gols e assistências. Mas o mais importante é a entrega dentro de campo para ajudar meus companheiros e o Santos. Estou feliz com os números, mas meu foco é conseguir o acesso e, depois, buscar o título", afirmou o camisa 11.

Não escondeu, contudo, a apreensão pelo retorno à Série A. "A ansiedade é natural. Estamos bem próximos do nosso objetivo. Precisamos fazer a nossa parte e torcer para que o Ceará não vença o Avaí no domingo. A ansiedade faz parte, mas devemos lidar bem com ela", disse. "Estamos preparados e bem treinados para amanhã. Tenho certeza de que nossa torcida fará uma grande festa e vamos em busca dessa vitória", concluiu Guilherme.

O clube contratou o atacante, que pertencia ao Grêmio, em dezembro de 2023. O jogador de 28 anos firmou um vínculo de três anos com o Santos, que desembolsou R$ 4,8 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta. Pelo acordo, o time se comprometeu a quitar o valor em 13 parcelas mensais.