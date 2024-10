Liziero festeja empate do São Paulo em Criciúma e dedica gol ao filho: 'Para ele'

O empate conquistado nos minutos finais da partida com o Criciúma foi comemorado pelo jogador Liziero. Com um belo chute de meia distância, ele acertou o ângulo selando o placar de 1 a 1 no estádio Heriberto Hulse.

Estufar a rede em Santa Catarina teve um sabor especial para o jogador que dedicou o gol ao filho recém-nascido. "Estou muito feliz e esse gol é para ele. Um momento muito importante para mim", disse na saída do campo.

Com o resultado, a equipe do Morumbi chegou aos 51 pontos e agora ocupa a sexta colocação na competição. Rivais diretos na luta por um lugar no G-4, Flamengo está em quarto lugar com 54, enquanto o Internacional aparece em quinto com 52.

"Claro que viemos para Criciúma com o objetivo de buscar a vitória, mas temos que valorizar esse ponto conquistado fora de casa também. Foi um jogo muito disputado. O tie está de parabéns pela entrega", afirmou o jogador.

O São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira. O time viaja até Salvador para desafiar o Bahia. A partida está marcada para a Arena Fonte Nova, às 21h30.