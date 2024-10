Lateral do Corinthians leva seis pontos na cabeça após grave entrada de Bruno Henrique

Após eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, o lateral-direito Matheuzinho levou seis pontos na cabeça. O jogador do Corinthians recebeu uma entrada de Bruno Henrique, que expulso ainda no primeiro tempo, no domingo, em partida disputada na Neo Química Arena, pela volta da semifinal. O atleta tranquilizou os torcedores em suas redes sociais.

"'Tá' no sangue, na vida, na garra e na luta. Hoje não foi dia de vitória, mas para a gente, todo dia é dia de Corinthians... Porque aqui o 'corre' não é só na boa... o apoio é sempre!", escreveu o lateral, que jogou o segundo tempo com uma touca na cabeça para proteger o local do corte. "Quinta a Neo Química vai 'tá' lotada... e todo mundo pelo Timão... porque aqui é assim, sempre."

Matheuzinho foi atendido logo após a partida, na qual foi substituído pelo atacante Giovane, no segundo tempo, já que a equipe precisava garantir a vitória para avançar na Copa do Brasil. Com o empate por 0 a 0 na Neo Química Arena, o Flamengo avançou por ter vencido por 1 a 0 o duelo de ida, no Maracanã.

Bruno Henrique, responsável pelo corte de Matheuzinho, recebeu o vermelho direto. A expulsão forçou o técnico Filipe Luís a colocar Fabrício Bruno no lugar de Gabigol ainda no primeiro tempo. Segundo o treinador do Flamengo, a ideia foi reforçar a defesa rubro-negra com uma linha de cinco defensores e "dar a bola para o Corinthians", forçando o rival a criar as jogadas no segundo tempo.

"Hoje eu vivo uma mistura de sentimentos, muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão. Nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma", escreveu Bruno Henrique, que também lembrou da passagem de Matheuzinho pelo Flamengo. O lateral se transferiu no início desta temporada, em negociação que gerou atrito entre as equipes.

"Jamais será da minha índole ser um atleta maldoso. Dentro de casa e da minha família sou referência para meus filhos e sobrinhos que sonham em ser jogadores um dia", completou o atacante. Por sua vez, Matheuzinho também reforçou a "boa índole" de Bruno Henrique, também nas redes sociais. "Fica em paz, meu irmão. Sei que não foi na maldade, conheço sua índole", escreveu.

Com a classificação, o Flamengo encara o Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil. Já o Corinthians, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão, inicia nesta quinta-feira, diante do Racing, a luta pela vaga na final da Copa Sul-Americana. A partida acontece na Neo Química Arena.