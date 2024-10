Volta Redonda vence Athletic-MG de novo e conquista o título inédito da Série C do Brasileiro

O Volta Redonda é campeão inédito do Campeonato Brasileiro da Série C. O clube fluminense conquistou o título após vencer por 2 a 0 o Atheltic-MG, neste sábado, na Arena Sicredi, em São João del Rei (MG). No jogo de ida, o Voltaço já tinha vencido por 1 a 0, fechando a decisão com duas vitórias.

Após 29 anos do vice-campeonato de 1995, o Volta Redonda se tornou campeão pela primeira vez na história na Série C. Este é o seu segundo título nacional, porque há oito anos conquistou a Série D.

Além dos finalistas, do campeão Volta Redonda e do vice-campeão Athletic, Remo e Ferroviária-SP também garantiram o acesso à Série B de 2025. A próxima Série C vai contar com Retrô-PE, Anápolis-GO, Itabaiana-SE e Maringá-PR que asseguraram o acesso na quarta divisão.

Como jogava pelo empate, o Volta Redonda se mostrou mais tranquilo em campo, ao contrário do Athletic, bastante pressionado diante de sua torcida. O primeiro gol saiu aos 26 minutos com PK, o que deixou o visitante ainda mais confortável em campo.

No segundo tempo, o Athletic foi mais agressivo. Mesmo assim, o Volta Redonda marcou o segundo gol, de novo aos 26, agora com Bruno Santos, de cabeça. A situação ficou ainda mais controlada com a expulsão de Geovane, do time mineiro. Daí ficou fácil segurar o resultado até o final.