Sesc Flamengo bate Abel Moda e volta a vencer após 3 jogos na Superliga feminina de vôlei

Nesta sexta-feira, no Tijuca Tênis Clube, o Sesc Flamengo venceu o Abel Moda por 3 sets a 0, pela Superliga feminina de vôlei. Com o triunfo, a equipe rubro-negra reencontrou o caminho das vitórias após três rodadas consecutivas sendo derrotada. As parciais foram de 25/21, 25/16 e 25/14.

Antes da vitória desta sexta, o Sesc Flamengo havia perdido para o Sesi Bauru (3 a 2), Praia Clube (3 a 2) e Fluminense (3 a 1). Agora, portanto, o time carioca ocupa a quarta colocação, com 20 pontos, em dez jogos. Por sua vez, o Abel Moda é o lanterna com apenas uma unidade conquistada.

Pela Superliga, na próxima sexta-feira (20), o Sesc Flamengo visita o Batavo/Mackenzie, na UniBH Arena. O jogo está marcado para às 18h30 (de Brasília). Do outro lado, o Abel Moda, no dia 21 (sábado), às 18h, recebe o Pinheiros.