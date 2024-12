Minas estreia com vitória sob o Biguá na Champions League das Américas de basquete

Na noite desta sexta-feira, o Minas estreou com vitória na Champions League das Américas de basquete. Jogando contra o Biguá, do Uruguai, o Minas venceu por 73 a 60, no Estádio Ciudad, em Santiago del Estero, na Argentina. O destaque da partida ficou com o cestinha Montero, com 15 pontos.

As equipes estão no Grupo C, junto com o Quimsa, da Argentina. Nesta quinta-feira, os uruguaios venceram os argentinos por 72 a 70.

O Minas volta à quadra já neste sábado, às 22h40, quando enfrenta o próprio Quimsa. O duelo será no mesmo local. Já o Biguá joga pela Champions League das Américas apenas em 2025. Na segunda rodada da competição, os uruguaios enfrentam o Minas no dia 12 de janeiro, às 20h10, no Chile.