Minas vence fácil o Biguá e começa bem na BCLA

Estreia com vitória tranquila para o Minas Tênis Clube na Champions League das Américas de basquete! Nesta noite de sexta-feira (13), o clube mineiro 'aterrorizou' os uruguaios do Biguá e conquistou uma vitória confortável por 73 a 60. A partida aconteceu no Estadio Ciudad, em Santiago del Estero, na Argentina.

O triunfo acabou sendo essencial para que o Minas consiga avançar da fase de grupos. Isso porque o Biguá já havia vencido sua partida de estreia diante do Quimsa, da Argentina. Assim, como os grupos são formados por três equipes, uma nova vitória do clube uruguaio já garantiria a classificação liderança da chave C.

O dominicano Luis Montero foi o grande destaque do triunfo, anotando 17 pontos e pegando oito rebotes, além de dasr mais três assistências. Alexandre Paranhos foi outro jogador a ter uma grande atuação na partida pelo lado do Minas, anotanto um duplo-duplo de 11 pontos e 10 rebotes.