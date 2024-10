Santos treina em Chapecó e Fábio Carille conta com o retorno de reforços de olho no Ceará

A derrota para a Chapecoense faz parte do passado. O Santos treinou na manhã desta quinta-feira, em Chapecó, e o técnico Fábio Carille conta com a volta de jogadores importantes visando confronto da próxima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Ceará.

O zagueiro Gil, o volante Diego Pituca e o lateral-esquerdo Escobar cumpriram suspensão diante da equipe catarinense. Mais dois nomes se juntam a essa lista de "reforços": Rincón e Miguelito, que se ausentaram para defender suas respectivas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, aumentam o leque de opções do treinador.

Carille vai aproveitar agora o tempo que tem a seu favor para ajustar a equipe após o revés de 3 a 2 para a Chapecoense. O time volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe o Ceará. Nesta quinta-feira, o plantel fez uma leve atividade em Chapecó antes de retornar a Santos.

Enquanto os titulares fizeram um treino de recuperação, o restante do elenco fez atividades no gramado. Os trabalhos dos próximos dias vão ser importantes para o comandante definir a equipe.

Com 56 pontos, o Santos ainda lidera a Série B. No entanto, a equipe da Vila Belmiro tem de torcer para um tropeço do Novorizontino (54) neste sábado, contra o Mirassol, para seguir no topo da tabela de forma isolada.

De acordo com a programação da comissão técnica, Carille comanda pela manhã os treinos até domingo. Na segunda, véspera do encontro com o Ceará, ela comanda a atividade no período da tarde para definir a equipe.