'Brasil segue sem convencer', diz jornal espanhol após vitória sobre o Chile

O Brasil venceu o Chile, mas a atuação da equipe de Dorival Júnior ainda não é a esperada para a equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com gols de dois botafoguenses - Igor Jesus e Luiz Henrique -, a seleção brasileira conseguiu virar o confronto e chegar à quarta posição na tabela, com 13 pontos. No entanto, nos jornais estrangeiros, o destaque é, justamente, a forma em que a equipe se encontra.

"Brasil segue sem convencer", afirmou o Marca, da Espanha, após a vitória da seleção brasileira. "Brasil fica preso novamente contra um rival a priori inferior", destacou. Antes da partida, o Chile ocupava a nona colocação na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com cinco pontos. Pode ser ultrapassado pelo Peru, justamente o próximo adversário do Brasil, que encara o Uruguai nesta sexta-feira, às 22h30 (de Brasília).

O Chile abriu o placar com Eduardo Vargas, do Atlético-MG, antes do relógio apontar a marca de dois minutos. O Brasil teve dificuldade para atacar e criar oportunidades de arremate ao longo do primeiro tempo. O goleiro Brayan Cortés foi pouco exigido nos 45 minutos iniciais, antes do gol de Igor Jesus, de cabeça após cruzamento de Savinho, que empatou o duelo.

"LUIZ HENRIQUE SALVA DORIVAL JÚNIOR"

A seleção brasileira não conseguiu dominar o confronto na segunda etapa, mas contou com a estrela do atacante do Botafogo para arrancar os três pontos da capital chilena. O resultado dá mais conforto para o Brasil, que se aproxima dos líderes das Eliminatórias, mesmo após ter ganho apenas um dos últimos cinco jogos - sem contar o duelo com o Chile.

O Marca destacou o gol decisivo de Luiz Henrique, destaque do Betis no futebol espanhol antes de voltar ao Brasil para atuar no Botafogo. "Luiz Henrique salvou Dorival Júnior", destacou o jornal da Espanha.

O gol de Igor Jesus foi o primeiro marcado por um jogador do Botafogo, que defende a seleção brasileira, desde a Copa do Mundo de 1998, em que Bebeto foi às redes. "Uma renovação não é simples. Hoje, tínhamos quatro jogadores que finalizaram a última partida da Copa e isso tem um peso considerável. Não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. Teremos equipe muito forte daqui a dois anos, mas passaremos algum aperto até lá", avaliou Dorival.

Além do Marca, o jornal argentino Olé também destacou a atuação ruim da seleção, apesar do triunfo. Para o jornal, o gol sofrido pelo Brasil mostra como os jogadores comandados por Dorival Júnior entraram "dormindo" em campo, e a vitória nos minutos finais exemplifica um momento de "seca de estrelas" e "pouco futebol" da seleção.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, às 21h45 (de Brasília), em duelo com o Peru, no estádio Mané Garrincha.