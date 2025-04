Onde vai passar Bahia x Internacional pelo Libertadores? Como assistir

Bahia e Internacional entram em campo na noite de hoje, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Inter se classificou ao ficar na quinta colocação do Brasileirão em 2024, com 65 pontos. O Bahia foi o oitavo colocado, com 53, e disputou as fases prévias do torneio continental. A equipe de Rogério Ceni passou por The Strongest e Boston River.