Gerson destaca poder do elenco do Flamengo em assimilar as ideias de Filipe Luís

O meio-campista Gerson, um dos destaques da vitória do Flamengo sobre o Corinthians, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, destacou o poder de assimilação do elenco rubro-negro com relação às ideias do técnico Filipe Luís

"Futebol é dinâmico. Não tivemos muito tempo. Às vezes não se treina só no tempo, mas também com vídeo. Assimilamos rápido e damos sequência no trabalho", disse o camisa 8, referindo-se ao trabalho de Filipe Luís, substituto de Tite, demitido do comando do Flamengo na manhã de segunda-feira.

O time do Flamengo se apresentou um pouco mais 'ligado' sob o comando de Filipe Luís, que optou por escalar o atacante Gabigol desde o início da partida, ao contrário de Tite, que preferia deixar o atleta no banco de reservas.

Antes do segundo jogo contra o Corinthians, o Flamengo volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, competição na qual é o quarto colocado e luta para obter uma vaga na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O próximo jogo da equipe rubro-negra será no sábado, às 19 horas, em Salvador, diante do Bahia.