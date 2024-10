Zé Rafael se recupera de problema na coluna e se diz 'pronto' para ajudar o Palmeiras

Titular absoluto do Palmeiras antes de sofrer com problema na coluna e se afastar do gramado por diversos jogos, o meio-campista Zé Rafael está totalmente livre das dores e pronto para voltar a ajudar a equipe de Abel Ferreira. Disputando a posição com Richard Ríos, o jogador prevê enorme dificuldade na visita ao Red Bull Bragantino, neste sábado (5), pelo Brasileirão.

Zé Rafael participou normalmente das atividades desta quarta-feira (2). E Abel Ferreira teve mais motivos de felicidade em campo, com o goleiro Weverton participando de toda a atividade sem dores nos dedos e com Marcelo Lomba, os laterais Marcos Rocha e Mayke e o atacante Estêvão participando das movimentações no gramado. Todos estão em transição física.

Visando a partida com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, Abel Ferreira comandou um treino com duas equipes em campo com ênfase em dinâmicas táticas, como transições, marcações e movimentos específicos. E Zé Rafael celebrou estar livre dos problemas clínicos.