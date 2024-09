Anthony Joshua tenta entrar no seleto grupo de Muhammad Ali, Evander Holyfield e Lennox Lewis

Muhammad Ali, Evander Holyfield e Lennox Lewis. Três boxeadores que pertencem ao clube dos grandes pesos pesados que foram campeões mundiais de boxe por três vezes. O britânico Anthony Joshua poderá colocar seu nome nesta lista exclusiva se superar, neste sábado, no estádio de Wembley, em Londres, o compatriota Daniel Dubois, dono do cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB).

Joshua, que é o boxeador britânico mais popular desde que conquistou o ouro olímpico nos Jogos Olímpicos de Londres-2012, deverá ter um apoio maciço das arquibancadas, onde estarão 96 mil torcedores. Será uma das maiores assistências da história do esporte britânico.

Dubois, de 27 anos, herdou o título da FIB que foi retirado do ucraniano Oleksandr Usyk , que se recusou a enfrentar o croata Filip Hrgovic, então primeiro no ranking da entidade. Esta será a primeira defesa do título e a segunda disputa do campeonato de Dubois, enquanto Joshua tem 12 combates de cinturão, dos quais 10 foram para unificar os títulos.

Uma vitória de Dubois (21-2, com 20 nocautes) significaria uma mudança de reinado. Para Joshua (28-3, 25 nocauts) isso significa voltar ao topo da montanha ou poderá significar uma aposentadoria prematura aos 34 anos.

Joshua retomou sua carreira após as derrotas seguidas antes de Usyk, depois de sua primeira derrota profissional para Andy Ruiz Jr. em 2019. O boxeador trocou de treinador, começou a treinar nos Estados Unidos e modificou a estratégia de luta.

Desde então, Joshua ganhou quatro lutas seguidas - antes Jermaine Franklin, Robert Helenius, Otto Wallin e o campeão do UFC Francis Ngannou.