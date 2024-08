Velocistas jamaicanas ficam sem pódio, e país vê pior campanha desde 76

Dominante nos 100m rasos e 200m do atletismo nos quatro últimos Jogos, as velocistas jamaicanas amargam na pista do Stade de France a pior participação olímpica do país nessas provas em 48 anos.

Entre os Jogos de Pequim-2008 e Tóquio, em 2021, as atletas do país caribenho conquistaram 15 das 24 medalhas distribuídas nessas provas e monopolizaram o pódio dos 100m rasos na China e no Japão. Agora, as velocistas deixam Paris sem medalhas. É a primeira vez desde Montreal-1976 que o país não vai ao pódio feminino em nenhuma dessas provas.

"Sei que o mundo está acostumado com as vitórias da Jamaica e com a Jamaica sempre comemorando", disse Asafa Powell, jamaicano que deteve ou compartilhou o recorde mundial dos 100m por quase três anos antes de Usain Bolt quebrá-lo quando entrou em cena em 2008. "Mas, acredite, isso vai voltar a acontecer."