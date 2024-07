Nelsinho Baptista estipula meta com a Ponte Preta, mas avisa: 'Não se pode dormir na Série B'

Nelsinho Baptista completou 74 anos no dia da vitória da Ponte Preta por 2 a 0 sobre o Vila Nova, na última terça-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar da ascensão do time, o treinador estipulou metas cautelosas para a sequência do time na competição.

"A equipe tem apresentado uma evolução fora de casa. Está faltando o resultado, claro, mas a gente vai conseguir. Vamos de jogo em jogo. Não adianta a gente sonhar com a classificação ainda tendo um segundo turno pela frente. Temos que fazer o possível para começar bem o primeiro turno para não precisar correr atrás de ninguém e passar a nos preocupar com o pelotão de cima, que vão notar que estamos chegando", afirmou.

O treinador salientou a competitividade da Série B e a importância de não perder o foco. "Série B é um campeonato muito competitivo. Mais de 90% das equipes estão pontuando e incomodando. Você fica perto do G-4, mas também próximo da zona de rebaixamento. Não podemos dormir, temos que buscar os pontos para termos tranquilidade."

Nelsinho se mostrou feliz com o retorno ao futebol brasileiro. O treinador detém 100% de aproveitamento em casa no comando da Ponte Preta. Foram cinco jogos, e cinco vitórias. "Estou muito feliz de ter voltado ao Brasil. Foi uma decisão difícil, mas estou entendendo que era o momento. Estou trabalhando incansavelmente para construir uma Ponte Preta com vitórias."

Com a vitória, a Ponte Preta subiu 23 pontos. O líder Santos soma 32. A equipe volta a campo no sábado, às 21h, para enfrentar o Sport, na Arena Pernambuco, mo Recife, pela 18ª rodada.