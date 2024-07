Corinthians oficializa a contratação do volante Charles por quatro temporadas

Embalado pelas vitórias sobre o Bahia e o Criciúma no Campeonato Brasileiro, o Corinthians continua trabalhando para tornar o seu elenco mais forte e, nesta quarta-feira, anunciou a contratação do volante Charles.

Ele é o quarto reforço do clube nesta janela de transferências e assinou um vínculo de quatro temporadas. Revelado pelas categorias de base do Internacional, o volante estava jogando no futebol da Dinamarca.

Em entrevista ao site do Corinthians, Charles disse estar feliz por voltar a jogar no futebol brasileiro e espera ter uma rápida adaptação para poder ajudar o clube melhorar sua posição na classificação.

"Muito feliz por retornar ao Brasil, ainda mais em um clube tão importante como o Corinthians. Uma camisa tão pesada no futebol mundial. Minha família também está muito feliz. Espero ajudar o clube a conquistar os objetivos e crescer ainda mais", comentou.

Charles disse também como foi recebido pelo grupo e afirmou que a adaptação será tranquila. "Todos me receberam bem. Atletas, estafe, funcionários. Joguei com o Alex Santana (no Inter) e ele me ajudou a conhecer todo mundo. Agora é vestir a camisa e jogar. Estou louco para estrear na Arena", declarou.

Com 18 pontos no Campeonato Brasileiro, o time paulista entra em campo pela rodada de meio de semana nesta quinta-feira, quando enfrenta o Grêmio, na Neo Química Arena, em busca da terceira vitória seguida no torneio.