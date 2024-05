Botafogo faz duelo direto no Peru e pode garantir classificação antecipada na Libertadores

O Botafogo pode sair da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores com a classificação garantida para as oitavas de final de forma antecipada. Nesta quinta-feira, faz um confronto direto contra o Universitário-PER, fora de casa, no estádio Monumental de Lima, no Peru, às 19h (horário de Brasília). Caso vença, o time carioca irá carimbar o passaporte para o mata-mata.

No momento o time é vice-líder do Grupo D, tem seis pontos e se vencer, irá aos nove. Com isso, abrirá quatro pontos de vantagem justamente do terceiro colocado Universitário-PER, que tem cinco. Mas, a missão não será tão fácil, já que o time peruano não perde em casa desde julho de 2023. O primeiro colocado Junior Barranquilla-COL, com nove, já está bem próximo da classificação.

Caso empate, o Botafogo precisará necessariamente vencer o Junior Barranquilla na última rodada. Já em caso de derrota, seguirá com chances, mas terá que vencer o último duelo e ainda contar com uma vitória do lanterna LDU diante do Universitário, os duelos da última rodada dessa chave estão marcados para o dia 28 de maio.

Para o duelo, o técnico Artur Melo até cogitou a possibilidade de poupar alguns jogadores devido ao grande número de jogos seguidos, mas o lateral-direito Damián Suárez e os atacantes Júnior Santos e Savarino estão treinando normalmente com o restante do elenco e com isso, não serão desfalques do Botafogo.

As baixas são os meias Óscar Romero e Diego Hernández, que no começo desta semana, foram afastados pela diretoria por motivos disciplinares e, sequer viajaram com o restante do elenco para o Peru. Titular no meio-campo, o volante Danilo Barbosa falou sobre a adaptação do elenco ao trabalho do novo comandante.

"Está sendo muito positivo. São muitos jogos, com curto tempo de recuperação e a gente sabe que a gente tem um elenco muito forte. E também demonstra a confiança do treinador em cada um e os jogadores estão correspondendo à confiança. Então isso é muito importante", disse o atleta.

Do outro lado, o Universitario chega credenciado como atual campeão peruano e neste ano, já está no topo da tabela novamente na busca pelo bicampeonato. Além disso, o clube chega embalado por uma vitória por 4 a 1 em cima do Sporting Cristal no último final de semana. Além disso, é comandado por Fabian Bustos, que conhece bem o futebol brasileiro após passagens por Santos e América-MG.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO-PER X BOTAFOGO

UNIVERSITARIO-PER - Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros e Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha e Segundo Portoc­arrero; Edison Flores e Alex Valera. Técnico: Fabián Bustos.

BOTAFOGO - John; Damián Suárez, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Luiz Henrique; Savarino, Júnior Santos e Jefinho. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Cristian Garay (CHI).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Monumental, em Lima (PER).