Time de Messi fica fora do novo Mundial de Clubes após derrota na Copa dos Campeões

O time de Messi perdeu por 2 a 1 o jogo de ida contra o Monterrey e não conseguiu reagir na volta, por isso acabou derrotado por 3 a 1 e eliminado. O craque argentino não balançou a rede, e a equipe americana ainda lamentou a expulsão de Jordi Alba, outra estrela do futebol mundial que integra o elenco formado por nomes como Luís Suárez e Sergio Busquets.

COMO SERÁ O NOVO MUNDIAL DE CLUBES?

O novo formato será semelhante à Copa do Mundo, a cada quatro anos. A primeira edição será entre 15 de junho e 13 de julho de 2025 com 32 clubes. Será o segundo de três torneios realizados na América do Norte de maneira consecutiva. Neste ano, há a Copa América, nos Estados Unidos (assim como o Mundial de Clubes). Depois, será a Copa do Mundo 2026, com sede tripla, incluindo Canadá e México.

O torneio é anunciado pela Fifa como "a maior competição de clubes". As vagas têm como base os desempenhos das equipes no ciclo de quatro anos entre cada edição, o que, segundo a entidade, "demonstra consistência e recompensa". Ainda restam 11 vagas para a próxima edição. Neste ano, serão anunciados, além do novo troféu, o novo logo da competição, detalhes sobre os jogos, calendário e regulamento para desempate.

Confira os times já classificados:

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021