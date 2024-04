Com Messi de volta, Inter Miami perde para o Monterrey novamente e dá adeus à Concachampions

O Inter Miami está eliminado da Copa dos Campeões da Concacaf. Na madrugada desta quinta-feira, a equipe estaduninense, mesmo com o retorno de Lionel Messi, perdeu para o Monterrey-MEX por 3 a 1 no jogo de volta e se despediu da competição nas quartas de final.

Em partida disputada no Estádio BBVA, Brandon Vázquez, Germán Berterame e Jesús Gallardo marcaram os gols do time mexicano, enquanto Diego Gómez descontou para os norte-americanos. Nem Messi e nem Suárez conseguiram evitar a eliminação da equipe da MLS. Ainda no fim do jogo, Jordi Alba foi expulso.

Com o resultado, o Inter Miami acabou sendo eliminado pelo Monterrey com um placar agregado de 5 a 2 - já havia sido derrotado no duelo de ida, nos Estados Unidos, por 2 a 1. O time mexicano, agora, irá encarar o Columbus Crew nas semifinais, com datas e horários a serem confirmados.