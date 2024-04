Cláusula permite Messi comprar parte do Inter Miami, diz jornal

O clube agora espera que a receita ultrapasse os 200 milhões de dólares - R$1 bi - em 2024, graças às vendas de ingressos impulsionadas por Messi, além de anúncios e a turnê internacional de pré-temporada.

A influência de Messi também dobrou as assinaturas do serviço de streaming Apple TV, que transmite a MLS, e os times que recebem o Inter Miami lucraram com um aumento nas vendas de ingressos.

As informações são do jornal inglês 'The Sun'.