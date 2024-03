Neymar 'reforça' time de beisebol em Miami após festa de Anitta e jogos da NBA

Neymar continua fora dos gramados em recuperação de lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo. O brasileiro tem passado os últimos dias em Miami, nos Estados Unidos, onde já participou na última terça-feira da mega festa de aniversário da cantora Anitta, e também assistiu à partida entre Miami Heat e Golden State Warriors, pela NBA, acompanhado de seu filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos.

A passagem do craque pelos Estados Unidos, no entanto, não parou por aí. Nesta quinta-feira, o jogador do Al-Hilal foi convidado para assistir o primeiro jogo do Miami Marlins na temporada 2024 da Major League Baseball (MLB), principal liga americana de beisebol. Neymar fez o lançamento da primeira bola do jogo da equipe contra o Pittsburgh Pirates, demonstrando mais uma faceta esportiva além do futebol.

Além dos jogos de beisebol e de basquete, Neymar também esteve presente na quarta-feira, em uma partida de tênis do Masters 1000 de Miami. O jogador acompanhou a vitória do espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do esporte no mundo, contra o francês Gaël Monfils.

O tenista chegou a declarar que era "difícil" manter o foco na partida ao ter o craque brasileiro e outras personalidades de espectadores, a exemplo do jogador de basquete americano Jimmy Butler e o ex-tenista argentino Juan Martín del Potro. "Para mim é meio difícil manter o foco na partida. Ter essas lendas de todos os esportes é ótimo para mim", declarou.

Fora dos gramados desde outubro do ano passado, quando se lesionou na partida entre Brasil e Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, Neymar tem previsão de retorno para o mês de agosto. Por isso, o atacante estará ausente da Copa América, que será disputada entre junho e julho, também nos Estados Unidos.