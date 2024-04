Corinthians volta à Arena em crise e tenta vencer Fluminense após danos em série como visitante

Derrotado por Juventude, Red Bull Bragantino e Argentinos Juniors em uma degradante série de jogos fora de casa, o Corinthians volta para a Neo Química Arena em crise, pressionado pela torcida. Para evitar que a situação ganhe proporções maiores, o time comandado por António Oliveira não pode sair de Itaquera, neste domingo, com outro resultado que não seja a vitória sobre o Fluminense, em partida da quarta rodada do Brasileirão, às 16 horas.

Da defesa ao ataque, tudo anda mal na equipe do Parque São Jorge. O goleiro Cássio vem sendo muito criticado por falhas cometidas nas derrotas e fez um desabafo honesto depois do 1 a 0 para o Argentinos, pela Copa Sul-Americana. De cabeça quente, chegou a falar em deixar o clube. Também afirmou estar recebendo acompanhamento psicológico para lidar com a situação.

"Eu sempre fiz de tudo pelo Corinthians, estou muito tranquilo com a cabeça. Se esse for meu último ano pelo Corinthians, meu tempo acabar aqui, sou grato por tudo o que vivi no Corinthians, foi maravilhoso, tenho que agradecer todo mundo, mas às vezes cansa", disse.

Cássio reclamou da parcela de culpa que vem sendo depositada sobre ele, até porque um dos principais problemas do time alvinegro está no setor ofensivo. Com a derrota em Buenos Aires, a equipe chegou ao quarto jogo seguido sem marcar gols. De qualquer forma, a principal discussão da semana ainda foi sobre o goleiro, que pode ir para o banco para a entrada de Carlos Miguel, conforme clamado por parte da torcida.

O ambiente de pressão ganhou novos contornos na sexta-feira, quando membros de torcidas organizadas estiveram no CT Joaquim Grava, onde demonstraram apoio em conversa com líderes do elenco e se reuniram com o presidente Augusto Melo e com o técnico António Oliveira.

Ainda em busca da primeira vitória no Brasileirão, campeonato no qual o Corinthians está na zona de rebaixamento, com um ponto, o treinador português está em uma situação desconfortável e ainda procura soluções para fazer o time apresentar melhor futebol. A tendência é que ele faça mudanças.

Na defesa, além da situação indefinida de Cássio, Oliveira pode escalar Cacá como dupla de zaga de Félix Torres. Recuperado após dengue, Gustavo Henrique voltou a treinar, mas não deve estar à disposição, pois perdeu muita massa muscular.

Já Raul Gustavo ficou sem clima com a torcida após ser expulso na Argentina ao agredir um dos auxiliares. Outras novidades podem ser a entrada de Breno Bidon no lugar de Fausto Vera e o retorno de Wesley no time titular, no lugar de Romero.

A busca pela reabilitação será contra um Fluminense inconstante, que venceu três dos últimos dez jogos da temporada. A equipe de Fernando Diniz, dona de quatro pontos no Brasileirão, vem de um empate sem gols com o Cerro Porteño, pela Libertadores, e de uma vitória por 2 a 1 em clássico com o Vasco, em duelo do campeonato nacional.

No jogo do torneio continental, no Paraguai, Diniz perdeu um de seus principais jogadores. O volante André, presença frequente nas convocações da seleção brasileira, foi diagnosticado com lesão do ligamento colateral medial do joelho direito, após exame de imagem. Existia o temor de um problema mais grave, mas, segundo o clube, o ligamento cruzado anterior está preservado, assim como o menisco.

Alexsander poderia ser uma opção para substituir André, mas está afastado por indisciplina, assim com John Kennedy, Arthur e Kauã Elias. Lima, portanto, deve ser acionado para compor o meio de campo.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X FLUMINENSE

CORINTHIANS - Carlos Miguel (Cássio); Fagner, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Manoel e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Cano e Marquinhos. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC/Fifa).

HORÁRIO - 16 horas.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).