Athletico-PR busca diante do Juventude a 1ª vitória fora de casa pelo Brasileirão

Após colecionarem resultados opostos, Juventude e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, às 18h30, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o Juventude busca a reabilitação, enquanto o adversário rubro-negro quer nova vitória por vaga no G-4.

O Juventude teve bom início ao empatar fora de casa com o Criciúma, por 1 a 1, e vencer o Corinthians, por 2 a 0, em casa. Na última rodada, porém, visitou o Botafogo e acabou goleado por 5 a 1. Com isso, tem quatro pontos e busca retomar a confiança.

O técnico Roger Machado tem vários problemas para montar a escalação. Os zagueiros Lucas Freitas, suspenso, e Rodrigo Sam, lesionado, estão fora. As opções são Danilo Boza, Abner e Zé Marcos. Este último, porém, está em fase de transição e não tem presença certa.

No meio-campo, o time gaúcho não contará com seu principal jogador: o meia Jean Carlos sofreu uma lesão na panturrilha e está fora por pelo menos duas semanas. O treinador deve usar um esquema com três atacantes, com Marcelinho e Rildo como opções para o setor direito.

Na estreia, o Athletico goleou o Cuiabá por 4 a 0, mas na sequência foi derrotado pelo Grêmio, por 2 a 0, em Porto Alegre (RS). De volta a Curitiba (PR), superou o Internacional por 1 a 0 e chegou a seis pontos. O objetivo agora é conquistar os primeiros pontos como visitante.

O técnico Cuca não poderá contar com o zagueiro Thiago Heleno, que sofreu uma lesão muscular. Com poucas opções, deve formar a dupla defensiva com Kaique Rocha e Gamarra, embora Marcos André, de 17 anos, seja opção. Outra opção seria improvisar jogadores, como os laterais Madson e Esquivel e o volante Fernandinho.

A expectativa fica por conta das estreias do volante Gabriel, emprestado pelo Internacional, e do meia Nikão, ídolo do clube que estava no São Paulo e acertou o seu retorno. Eles devem aparecer entre os relacionados.

FICHA TÉCNICA:

JUVENTUDE X ATHLETICO-PR

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson e Nenê; Marcelinho, Lucas Barbosa e Erick Farias. Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO-PR - Bento; Madson, Kaíque Rocha, Gamarra e Felipinho; Alex Santana, Christian e Zapelli; Canobbio, Julimar e Mastriani. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).