Ferroviária x Palmeiras: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

Situação na tabela

O Palmeiras é o segundo colocado na tabela do Brasileirão, com 13 pontos, três atrás do líder Corinthians. A equipe tem quatro vitórias, um empate e uma derrota. Na última rodada as Palestrinas bateram o América-MG por 2 a 0.

Já a Ferroviária está em quarto lugar, com 12 pontos. O time de Araraquara está invicto e tem três vitórias e três empates. O time vem de um empate sem gols com o Corinthians.

Prováveis escalações

FERROVIÁRIA: Luciana; Luana, Rafa Soares, Andressa e Kati; Duda Santos, Micaelly e Cris; Aline Gomes, Mylena Carioca e Neném



Técnica: Jéssica de Lima