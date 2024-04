Palmeiras defende invencibilidade de seis anos contra o São Paulo no Morumbis pelo Brasileirão

O Palmeiras enfrenta o São Paulo nesta segunda-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, defendendo uma invencibilidade de seis anos jogando no Morumbis na competição nacional. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na casa tricolor.

A última derrota do Alviverde em Choque-Rei disputado em território adversário foi no dia 27 de maio de 2017, em duelo da terceira rodada do Brasileirão daquele ano. Na oportunidade, o Tricolor venceu por 2 a 0 com gols de Lucas Pratto e Luiz Araújo.

Desde então, Palmeiras e São Paulo se enfrentaram em outras seis oportunidades, com três vitórias palmeirenses e três empates. O último triunfo do time de Abel Ferreira no Morumbis foi em junho de 2023, na 10ª rodada do Brasileiro. Gabriel Menino e Endrick balançaram as redes e garantiram o triunfo do Verdão.