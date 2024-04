Corinthians x Fluminense: veja informações e onde assistir à partida pelo Brasileiro feminino

Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Porém, mais cedo, às 11h (de Brasília), as equipes femininas do Timão e do Tricolor entram em campo, no Parque São Jorge, pela sétima rodada do Brasileirão da categoria.

As Brabas lideram o torneio, com 16 pontos somados. O Corinthians acumula cinco vitórias e apenas um empate na competição. Na última segunda-feira, a equipe ficou no 1 a 1 com a Ferroviária.