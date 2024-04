Botafogo terá tempo real de arbitragem no clássico contra o Flamengo

Textor punido e em julgamento

John Textor foi punido recentemente pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em um total de 45 dias e multa de R$ 100 mil. Em pauta estiveram as declarações do dono da SAF do Botafogo após a derrota para o Palmeiras no Brasileiro do ano passado.

Textor foi ao tribunal na semana passada para uma reunião de olho em outro processo. Ele defendeu os relatórios da empresa Good Game, usados por ele como base para denunciar uma suposta manipulação de partidas no futebol brasileiro.

O presidente do Botafogo ainda vai enfrentar outro julgamento no STJD, no próximo dia 6. A ação acontece no STJD, após ele não apresentar as provas que disse ter sobre corrupção da arbitragem no Brasileiro. Em pauta na Primeira Comissão Disciplinar, o dono da SAF será julgado em sessão agendada para segunda-feira, por dupla infração ao Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

Em entrevista no começo do mês passado, Textor afirmou possuir gravações de árbitros reclamando do não recebimento de propinas e citou manipulação de resultados nas três últimas edições da competição nacional.