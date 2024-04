Retrospecto recente entre Corinthians e Fluminense é marcado pelo equilíbrio; confira

O retrospecto recente entre Corinthians e Fluminense, que se enfrentam neste domingo, é marcado pelo equilíbrio. Ambas as equipes chegam sob contestações para o duelo que será disputado na Neo Química Arena, às 16 horas (de Brasília).

Nos últimos seis jogos entre os times, cada clube venceu duas vezes, além de empatarem em duas oportunidades. O último duelo entre as equipes acabou empatado em 3 a 3, no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023.

Os jogos mais marcantes entre os times nesse recorte aconteceram na semifinal da Copa do Brasil de 2022. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2, enquanto na volta o Timão, na época comandado por Vítor Pereira, venceu por 3 a 0.