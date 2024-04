Thompson nomeia lutadores para disputar cinturão de mais 'bonzinho' do UFC

Registro de Thompson no MMA

Stephen Thompson, de 41 anos, é um dos lutadores mais queridos pela comunidade do MMA e possui status importante nos meio-médios do UFC. O americano disputou duas vezes o título da categoria, mas desperdiçou a chance de ser campeão. Atualmente, 'Wonderboy' é o nono colocado no ranking da divisão. No esporte, o cartel do veterano é composto por 17 vitórias, sete derrotas e um empate. Seus triunfos de maior destaque foram sobre Geoff Neal, Jake Ellenberger, Johny Hendricks, Jorge Masvidal, Kevin Holland, Robert Whittaker, Rory MacDonald e Vicente Luque.