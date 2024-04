Após início turbulento, Ferreirinha vira peça-chave com gols e assistências no São Paulo

Passado o primeiro trimestre do ano, Ferreirinha, enfim, começa a se consolidar como uma das peças-chave do São Paulo para a temporada. O atacante desembarcou no Morumbis lidando com altas expectativas por parte da torcida e não conseguiu corresponder de imediato, convivendo com algumas críticas.

Mas, após um período de adaptação ao novo clube, Ferreirinha parece bem mais à vontade dentro e fora de campo. Prova disso é que nos últimos oito jogos ele participou de um gol a cada 69 minutos, de acordo com o Sofascore.

Sob o comando de Luis Zubeldía, Ferreirinha foi titular contra a LDU e pode seguir entre os 11 iniciais no clássico da próxima segunda-feira, contra o Palmeiras, no Morumbis. As oscilações já não têm marcado seu desempenho recente, aproximando-o de nomes mais tarimbados do elenco, como Calleri, Luciano, entre outros.