Matheus Henrique dá assistência e Sassuolo derruba invencibilidade da Juventus por 4 a 2

Em uma péssima atuação defensiva da Juventus, o time de Turim foi dominado pelo Sassuolo neste sábado pela quinta rodada do Campeonato Italiano. Pelo placar de 4 a 2, o time de Emilia-Romagna derrubou a invencibilidade da Juventus no torneio. O brasileiro Matheus Henrique deu assistência para o segundo gol e pressionou a defesa no lance que resultou no quarto gol do time da casa no Mapei Stadium.

A Juventus é a quarta colocada do campeonato, com 10 pontos, após cinco partidas. Já o time da casa conquista sua segunda vitória no torneio, chega a seis pontos, na 11ª colocação. Esta é a segunda vitória seguida do Sassuolo sobre a Juventus, após o 1 a 0 no segundo turno da última edição do Italiano.

O Sassuolo começou a se sentir mais à vontade no começo do jogo e conseguiu abrir o placar aos 12 minutos contra a Juve. Após lateral no ataque, Laurienté chutou de fora da área na direção de Szczesny, que aceitou a finalização e falhou no lance, deixando a bola passar.

Para deixar tudo igual no placar, Chiesa fez jogada individual e jogou a bola para a área. McKennie disputou com Mathias Viña, que tocou contra a própria meta, empatando o jogo para o time visitante.

O primeiro tempo continuou bastante empolgante, com boas chances de ataque para as duas equipes. Szczesny se redimiu fazendo uma defesa espetacular após cabeceio do brasileiro Juan. Mais estruturado em campo, o Sassuolo voltou a ficar na frente do marcador aos 41 minutos. O brasileiro Matheus Henrique, ex-Grêmio, puxou ataque e tocou para Berardi finalizar de fora da área e acertar o canto do gol da Juventus, em um lance certeiro.

O Sassuolo não deu vida fácil para o time de Turim no segundo tempo, pressionando no ataque em busca do terceiro gol, mas a Juventus encontrou o caminho do empate aos 32 minutos. Após bola levantada na área, Chiesa recebeu na grande área e bateu do jeito e a bola veio. Um desvio no zagueiro matou as chances de defesa de Gragno.

Não demorou muito para que o time da casa ficasse na frente do placar pela terceira vez na partida. O lance foi parecido com o primeiro gol. Laurienté bateu firme de canhota de fora da área, Szczesny espalmou para o meio da área e Pinamonti, camisa 9, estava esperto para pegar a sobra e cabecear para as redes.

Nos acréscimos, o time da casa quase fez o quarto. Defrel carimbou o travessão, a bola bateu na linha e Danilo afastou na sequência. Na jogada seguinte, a zaga da Juventus cometeu um erro grosseiro e o Sassuolo marcou o gol da vitória. Na lateral, Szczesny bateu a falta, Gatti recuou para a direção do gol, mas o goleiro não estava lá para dominar e a bola parou no fundo da rede.