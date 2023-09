Massa notifica Briatore, equipes e dirigentes da F1 para 'preservar documentos'

O caso foi denunciado em 2009 e causou a punição dos principais dirigentes da Renault, poupando a dupla de pilotos. Mas não afetou o resultado da corrida disputada no ano anterior porque, pelas regras da FIA, um campeonato não pode ser alterado após ser finalizado. E a denúncia, a investigação e as punições só ocorreram um ano depois do episódio.

O caso voltou à tona neste ano porque Bernie Ecclestone, grande chefão da F1 por quase 40 anos, revelou que ficou sabendo da conspiração da Renault ainda em 2008, pouco depois da batida de Nelsinho. Disse ainda que o então presidente da FIA, Max Mosley, também estava ciente do caso. Assim, eles poderiam ter cancelado aquela corrida antes do fim do campeonato, o que teria mudado o resultado final da temporada, com Massa em primeiro lugar.

As declarações de Ecclestone geraram como consequência imediata a possibilidade de Massa buscar uma reparação na Justiça. Após meses de silêncio, o brasileiro revelou nas últimas semanas que contratou um grupo de advogados para tentar buscar o reconhecimento do título de 2008 e também uma possível indenização. O valor poderia alcançar até US$ 150 milhões, equivalente a R$ 470 milhões.

Prazo prorrogado

A primeira medida do time de advogados de Massa, antes das "preservation notices", foi enviar uma comunicação extrajudicial à FIA e à F1, os alvos da questão judicial. No documento datado do dia 15 de agosto, o prazo era de 14 dias. Ou seja, venceu em 29 do mesmo mês.

A FIA e a F1 pediram mais tempo para responderem, o que foi aceito pela equipe de Massa. Conforme apurou a reportagem, o prazo foi prorrogado até o dia 12 de outubro. Se as duas entidades não derem um retorno até esta nova data ou não sugerirem um acordo, a equipe de Massa enfim iniciará a ação na Justiça.