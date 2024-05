Pantoja faz mistério sobre próximo desafiante ao título e mira superluta com O'Malley

No último sábado (4), no Rio de Janeiro, Alexandre Pantoja fez a alegria dos fãs brasileiros. Na luta principal do UFC 301, o campeão do peso-mosca (57 kg) venceu a batalha contra Steve Erceg por decisão unânime, defendendo o título pela segunda vez. Ao cumprir seu objetivo, 'The Cannibal', agora, não sabe quem será seu próximo adversário na divisão, mas deixa claro seu interesse em medir forças com um rival do peso-galo (61 kg) no futuro.

Com vitórias sobre Alex Perez, Brandon Moreno, Brandon Royval e Kai Kara France (no TUF), Pantoja só falta lutar contra Amir Albazi para 'limpar' o top-5 dos moscas. Vale pontuar que o atleta está invicto no UFC, com cinco vitórias. Sendo assim, parte dos fãs aponta o iraquiano como próximo desafiante ao título. Na coletiva de imprensa pós-show, o brasileiro não negou tal duelo, mas também não o confirmou. Nela, o veterano aproveitou para reforçar seu desejo de resolver as diferenças com Sean O'Malley, campeão dos galos, a respeito de uma polêmica do passado.

"Estou aqui para isso, enfrentar os melhores lutadores do mundo. Fico muito feliz por fazer parte do UFC, de ter essa oportunidade de lutar contra os melhores. Não sei se será o Albazi, quais são os planos. Foram três lutas de título em menos de um ano. Isso é algo que alcancei e que poucos fizeram. Tenho uma divisão muito bonita e difícil para defender. Só subiria se fosse para lutar contra o O'Malley. Se for outro campeão na categoria de cima não me interessa. Ele é um cara que falou besteira de mim. Já bati nele uma vez e posso bater de novo", declarou o atleta.