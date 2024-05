Filha de Ana Maria Braga mostra vida simples em sítio pela primeira vez

E por falar em moda antiga, Ana Maria já esteve presente nos partos da filha, que foram realizados em casa. "Viu tudo e tava muito emocionada. Soube que ela ficou bem aflita, mas não demonstrou nenhum pouco", revelou.

A maternidade inspirada pelo estilo de vida natural também foi a motivação para Mariana usar fraldas de pano nos filhos. A decisão foi baseada em pesquisas dela apontando que essa era a opção mais saudável. A reportagem também abordou a rotina das crianças, que inclui aulas de hipismo e música. Joana toca violoncelo e Maria piano.

Boicotada pela Globo?

Em entrevista recente, Mariana Maffei revelou que, hoje em dia, a emissora em que a mãe trabalha estabeleceu burocracias para participações no 'Mais Você'. "A gente podia ir direto lá, [agora] as pessoas não podem mais aparecer, as crianças não podem, tem que ter um monte de autorização. Antes a gente aparecia, fazia sempre declarações no Natal, no Ano Novo, aniversários, e, de repente, ficou uma coisa oculta", detalhou.

Para a professora, não é do interesse da Globo dar voz aos posicionamentos que ela tem. "Esse 'ocultismo' se deve à posição da empresa, do programa dela e também da rede social dela. Eu vejo também, talvez, como um pouco de boicote, porque o que eu trago pode parecer um conflito de interesses em relação a uma empresa como a Globo e seus patrocinadores. Eu entendo isso, e a minha relação com a minha mãe está muito acima disso", disse em entrevista para a Istoé Gente.