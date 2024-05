Paige VanZant resiste a knockdown, empata e perde chance de se tornar campeã

Afinal, a partir daí, apenas um nocaute seria capaz de dar a vitória para Paige. E, apesar da superioridade nos assaltos finais, ele não veio. Portanto, dois jurados marcaram 47 x 47 nas papeletas, enquanto o terceiro árbitro anotou 48 x 46 a favor da americana, decretando o resultado oficial de empate majoritário.

Campeã da divisão mosca, Elle Brooke manteve seu posto, para a surpresa do time de VanZant, que parecia acreditar na vitória por pontos. A partir de agora, é possível que uma revanche faça parte dos planos da organização.

Do UFC ao boxe

Uma das grandes apostas do UFC para o MMA feminino no passado, Paige VanZant não correspondeu às expectativas criadas em torno do seu potencial dentro do octógono. Assim, a lutadora americana deixou a organização presidida por Dana White em 2020, com cinco vitórias e quatro derrotas no octógono mais famoso do mundo.

Após sua saída do Ultimate, a lutadora passou a se dedicar ao boxe sem luvas ao assinar com o 'Bare Knuckle FC', além de investir na carreira de modelo através da plataforma 'OnlyFans'. No ringue do 'BKFC', 'PVZ' disputou dois combates, contra Britain Hart e Rachael Ostovich, sendo derrotada em ambos.