Deiveson Figueiredo enfrenta ex-desafiante ao cinturão do UFC em agosto

Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo segue sua caminhada rumo ao topo do peso-galo (61 kg). Agora, na nova casa, o brasileiro vai medir forças com Marlon Vera, ex-desafiante ao cinturão da categoria, no dia 3 de agosto, em Abu Dhabi (EAU). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

Este será o terceiro compromisso de Deiveson no peso-galo do UFC. Sexto colocado no ranking da divisão, o brasileiro, caso vença a importante luta, ficará próximo de disputar o título. No peso, o paraense passou por Cody Garbrandt e Rob Font. Já Vera busca recuperação no octógono. Número quatro na tabela de classificação da categoria, o equatoriano foi dominado pelo campeão Sean O'Malley, em março.

Registro de Deiveson no MMA

Deiveson Figueiredo, de 36 anos, é um dos grandes lutadores da história do peso-mosca, sendo bicampeão da categoria no UFC. No MMA desde 2012, o atleta construiu um cartel composto por 23 vitórias, três derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Alexandre Pantoja, Brandon Moreno, Cody Garbrandt, Joseph Benavidez (duas vezes), Rob Font e Tim Elliott.