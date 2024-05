Belal Muhammad compara Khabib e Makhachev a Michael Jordan e Lebron James

Depois de emplacar uma sequência de dez lutas sem derrotas no Ultimate e insistir constantemente, Belal Muhammad, enfim, terá a sonhada chance de disputar o cinturão dos meio-médios (77 kg) do UFC. E para o combate mais importante de sua carreira, o americano de origens palestinas contou com o auxílio de luxo de dois grandes representantes do MMA: Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev. Feliz com o período de treinos ao lado dos wrestlers, 'Remember the Name' comparou os russos com dois dos maiores astros da história do basquete.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Belal exaltou a experiência vivida ao lado de Khabib e Islam e os comparou, respectivamente, a Michael Jordan e Lebron James - demonstrando sua admiração pela dupla do Daguestão. Além dos ensinamentos adquiridos, Muhammad pôde estar ao lado de Makhachev, campeão peso-leve (70 kg), na reta final de sua preparação para o duelo contra Dustin Poirier, no UFC 302, programado para o dia 1º de junho.

"Sempre que eles estão por perto, tento passar o máximo de tempo possível com eles. Sempre digo que um dia de treinos com o Khabib equivale a 100 dias de treino com qualquer outra pessoa. O conhecimento, a energia que você recebe desses caras, não tem preço. Qualquer tempo conversando com esses caras - estou treinando com o Michael Jordan do esporte, o Khabib. E o Islam é basicamente como o Lebron James do esporte. Foi legal estar na mesma mentalidade que o Islam, que lutará semana que vem. Todo o tempo que você puder passar no camp de um campeão para sentir aquela aura, é um ótimo tempo - especialmente para mim, com essa sendo minha primeira luta de título", declarou Belal.