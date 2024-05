Novo McGregor enfrenta estrela inglesa do UFC em evento liderado por Conor em junho

Ian Machado Garry conseguiu o que tanto queria no MMA: atuar em um evento do UFC ao lado de Conor McGregor, seu ídolo. No show de número 303 da organização, programado para acontecer no dia 29 de junho, em Las Vegas (EUA), e que terá 'Notorious' na luta principal, o também irlandês 'The Future' vai enfrentar Michael Page, estrela inglesa. Dana White anunciou o duelo na última sexta-feira (24), via redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

A luta entre Garry e Page é de extrema importância para os meio-médios (77 kg) do UFC e promete ser empolgante, já que ambos têm a trocação como principal arma. Invicto no MMA, o irlandês, apontado por parte dos fãs como o 'novo Conor McGregor', possui sete vitórias na companhia e é o sétimo colocado no ranking da divisão. Já o britânico impressionou em sua estreia no Ultimate, ao passar tranquilamente por Kevin Holland. Atualmente, 'MVP' é o número 13 na tabela de classificação da categoria.

Registros de Garry e Page no MMA

Ian Machado Garry, de 26 anos, é uma espécie de sensação do UFC, está invicto no MMA e promete marcar época no esporte. O irlandês iniciou sua trajetória na modalidade em 2019 e venceu as 14 lutas que disputou. Atualmente, o atleta integra a equipe 'Chute Boxe Diego Lima' e se encontra na sétima posição no ranking dos meio-médios da companhia. Seus principais triunfos na carreira foram sobre Geoff Neal e Neil Magny.